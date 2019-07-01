Випуск новин за 18:00: Скандальні заяви Богдана. Нові рейтинги партій

У випуску новин за 1 липня станом на 18:00 – Богдан заявив, що російську мову потрібно зробити регіональною на Донбасі. Проте експерти вважають, що "він працює голосом Кремля і взагалі, такими питаннями Богдан займатися не повинен". Центр "Соціальний моніторинг" опублікував свіжі результати опитувань. Так, партія "Слуга народу" набирає 43% голосів, далі – "Опозиційна платформа – "За життя".

Також у випуску: Україна на знак незгоди щодо повернення Росії в ПАРЄ збирається припинити участь у Асамблеї. Чи розбираються українці у програмах партій: цікаве дослідження журналістів 24 каналу.

Джерело: 24 канал