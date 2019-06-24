Випуск новин за 18:00: ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації. Справи проти Порошенка
У випуску новин за 24 червня станом на 18:00 – ЦВК відмовилася реєструвати нардепа Володимира Парасюка кандидатом у депутати на позачергові парламентські вибори. Він планує подати до суду на Комісію. Минув уже місяць, як Петро Порошенко залишив офіс на Банковій і вже не має імунітету. Раніше жоден правоохоронний орган не мав права відкривати проти нього провадження, але тепер їх налічують уже сім.
Також у випуску:
Прихильників партії Саакашвілі не пустили на територію ЦВК, натомість вони влаштували протест і намагалися зламати паркан.
Джерело: 24 канал
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