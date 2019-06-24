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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПАРЄ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Випуск новин за 18:00: ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації. Справи проти Порошенка

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 18:00 – ЦВК відмовилася реєструвати нардепа Володимира Парасюка кандидатом у депутати на позачергові парламентські вибори. Він планує подати до суду на Комісію. Минув уже місяць, як Петро Порошенко залишив офіс на Банковій і вже не має імунітету. Раніше жоден правоохоронний орган не мав права відкривати проти нього провадження, але тепер їх налічують уже сім.

      Також у випуску:

      Прихильників партії Саакашвілі не пустили на територію ЦВК, натомість вони влаштували протест і намагалися зламати паркан. 

       

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      Теги: Петро Порошенко Випуск новин Володимир Парасюк ЦВК
      Джерело: 24 канал
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