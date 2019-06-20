Випуск новин за 18:00: Версії загибелі Дмитра Тимчука. Протистояння Епіфанія та Філарета
У випуску новин за 20 червня станом на 18:00 –народного депутата Дмитра Тимчука вчора знайшли з вогнестрільним пораненням у його помешканні. Зараз є кілька версій його смерті – застрелився випадково, коли чистив нагородну зброю, необережне поводження зі зброєю, а також умисне вбивство. Патріарх Філарет скликав собор прихильників Київського Патріархату.
Також у випуску:
На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.
Джерело: 24 канал
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