Випуск новин за 18:00: Версії загибелі Дмитра Тимчука. Протистояння Епіфанія та Філарета

У випуску новин за 20 червня станом на 18:00 –народного депутата Дмитра Тимчука вчора знайшли з вогнестрільним пораненням у його помешканні. Зараз є кілька версій його смерті – застрелився випадково, коли чистив нагородну зброю, необережне поводження зі зброєю, а також умисне вбивство. Патріарх Філарет скликав собор прихильників Київського Патріархату.

Також у випуску: На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

Джерело: 24 канал