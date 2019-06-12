Випуск новин за 18:00: Відкликання кандидатів з партій. Новий голова служби зовнішньої розвідки
У випуску новин за 12 червня станом на 18:00 – партія "Голос" Святослава Вакарчука виключила зі свого переліку кандидатів у депутати в одномандатних округах двох претендентів, а "Слуга народу" – одного. Згідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки.
Також у випуску:
На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради у топ-5 вирвались "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Джерело: 24 канал
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