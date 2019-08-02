Випуск новин за 18:00: Відставка Богдана. Навчання членів "Слуги народу"
У випуску новин за 2 серпня станом на 18:00 – повідомлення про нібито відставку глави ОП Андрія Богдана підірвало медійний простір напередодні ввечері. Що означало це повідомлення – дізнавалися журналісти 24 каналу. У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.
Також у випуску:
Нові люди у "Слузі народу": які загрози для Ради.
Як в "Слузі народу" реагують на жарти про себе.
Гість студії – політолог Олег Саакян.
Джерело: 24 канал
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