Випуск новин за 18:00: Відставка Богдана. Навчання членів "Слуги народу"

У випуску новин за 2 серпня станом на 18:00 – повідомлення про нібито відставку глави ОП Андрія Богдана підірвало медійний простір напередодні ввечері. Що означало це повідомлення – дізнавалися журналісти 24 каналу. У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.

Також у випуску: Нові люди у "Слузі народу": які загрози для Ради. Як в "Слузі народу" реагують на жарти про себе. Гість студії – політолог Олег Саакян.

Джерело: 24 канал