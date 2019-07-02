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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Захоплення каналів Медведчуком. Російські паспорти для Донбасу

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 18:00 – новина про купівлю кумом Путіна Віктором Медведчуком ще одного великого телеканалу збурила медіаспільноту. У його активі вже є три телеканали, тому експерти вважають це загрозою для інформаційної безпеки. Кремлівська пропаганда заявляє, що мешканці окупованого Донбасу штурмують російські сервісні центри, аби отримати паспорти Російської Федерації.

      Також у випуску:

      ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

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      Теги: Віктор Медведчук Випуск новин Російські паспорти на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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