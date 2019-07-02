Випуск новин за 18:00: Захоплення каналів Медведчуком. Російські паспорти для Донбасу

У випуску новин за 2 липня станом на 18:00 – новина про купівлю кумом Путіна Віктором Медведчуком ще одного великого телеканалу збурила медіаспільноту. У його активі вже є три телеканали, тому експерти вважають це загрозою для інформаційної безпеки. Кремлівська пропаганда заявляє, що мешканці окупованого Донбасу штурмують російські сервісні центри, аби отримати паспорти Російської Федерації.

Також у випуску: ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

Джерело: 24 канал