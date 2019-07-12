Випуск новин за 18:00: Зміна місця голосування. Політичні партії в Україні

У випуску новин за 12 липня станом на 18:00 – парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Однак охочих змінити своє місце голосування небагато. У відділах реєстрації виборців наразі порожньо та спокійно. Вибори 2019 року вносять чимало нових трендів в політичний процес України. Водночас демонструють ряд хронічних хвороби суспільства.

Також у випуску: Верховна Рада 8 скликання офіційно добігла кінця – сесію урочисто закрили. Народні депутати в останній робочий день, 12 липня, подякували та попрощалися.

Джерело: 24 канал