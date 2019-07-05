Випуск новин за 19:00: Артисти на парламентських виборах. Суд у справі Ющенка
У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори. Блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Майно Віктора Ющенка може опинитися під арештом через Межигір'я.
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Джерело: 24 канал
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