Випуск новин за 19:00: Артисти на парламентських виборах. Суд у справі Ющенка

У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори. Блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Майно Віктора Ющенка може опинитися під арештом через Межигір'я.

Також у випуску: Як проголосувати не за місцем реєстрації. Кличко погрожує Зеленському достроковими виборами. На Волині на озері Світязь втопилося двоє дітей.

Джерело: 24 канал