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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Артисти на парламентських виборах. Суд у справі Ющенка

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 липня станом на 19:00 – рекордна кількість артистів йде на парламентські вибори. Блогери, комедіанти, спортсмени, шоумени б'ють всі рекорди за кількістю охочих потрапити в парламент за всю історію незалежності України. Майно Віктора Ющенка може опинитися під арештом через Межигір'я.

      Також у випуску:

      Як проголосувати не за місцем реєстрації.

      Кличко погрожує Зеленському достроковими виборами.

      На Волині на озері Світязь втопилося двоє дітей.

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      Теги: Випуск новин Парламентські вибори 2019 Віктор Ющенко
      Джерело: 24 канал
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