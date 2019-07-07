Випуск новин за 19:00: Авіакатастрофа на Полтавщині. Зміни клімату в Україні

У випуску новин за 7 липня станом на 19:00 – легкомоторний літак розбився на Полтавщині. Один його пасажир розбився на смерть, інший перебуває у важкому стані в лікарні. Різка зміна температури та стихійні лиха – все це неприємні "сюрпризи", які дісталися українцям разом зі зміною клімату. Однак науковці попередили, що все це лише початок.

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Ворожа зброя гриміла майже по всій ліній фронту. Через що постраждали п'ятеро наших військових. Тим часом, у мережі з'явилося видовищне відео, як українські армійці відповідають на провокації російських найманців.

У Харківській області оголосили підозру двом ювенальним інспекторам, поліцейські не відреагували на заяви бабусі про знущання з 3-річної онуки її ж батьками. Маленька Даша померла від побоїв вітчима.

Проти Турецького і Північного потоків-2 виступає ОБСЄ. Сьогодні Комітет з політичних питань і безпеки асамблеї ухвалив рішення про енергетичну безпеку Європи, в якому засуджує будівництво магістрального газопроводу з Росії.