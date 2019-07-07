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      Випуск новин за 19:00: Авіакатастрофа на Полтавщині. Зміни клімату в Україні

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 липня станом на 19:00 – легкомоторний літак розбився на Полтавщині. Один його пасажир розбився на смерть, інший перебуває у важкому стані в лікарні. Різка зміна температури та стихійні лиха – все це неприємні "сюрпризи", які дісталися українцям разом зі зміною клімату. Однак науковці попередили, що все це лише початок.

      Також у випуску:

      Ворожа зброя гриміла майже по всій ліній фронту. Через що постраждали п'ятеро наших військових. Тим часом, у мережі з'явилося видовищне відео, як українські армійці відповідають на провокації російських найманців.

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      Теги: клімат Випуск новин авіація Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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