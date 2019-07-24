Випуск новин за 19:00: Бізнес про парламент. Посада голови КМДА
У випуску новин за 24 липня станом на 19:00 – журналісти 24 каналу поспілкувалися з представниками бізнесу про ризики, які можуть виникнути через однопартійну коаліцію. Глава Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка.
Також у випуску:
Екс-голова фракції "Партії регіонів" Єфремов вийшов із СІЗО: рішенням суду йому запобіжний захід змінили із ув'язнення на домашній арешт.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі