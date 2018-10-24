Випуск новин за 19:00: Булінг у харківській школі. Тарифи на комунальні послуги

У випуску новин за 24 жовтня станом на 19:00 – у харківській школі дитині влаштували булінг через те, що батьки не здали гроші. Дівчинці привселюдно не дали торта, який розділили поміж усіма учнями. На тепер в Україні на один й той самий газ існують одразу дві ціни – 8,5 гривень для населення та 12 гривень за куб для промисловості.

Також у випуску: Дональд Трамп і Володимир Путін оголосили про свою зустріч у Парижі 11 листопада. МВФ вимагає, щоби уряд зробив ціну на газ однаковою для унеможливлення махінації.