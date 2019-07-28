Випуск новин за 19:00: Депутати від "Слуги народу" будуть вчитися. Пожежа у Росії
У випуску новин за 28 липня станом на 19:00 – майбутні нардепи від партії Слуга народу прибули до Трускавця, де пройде тижневий інтенсив від Київської школи економіки. Пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.
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