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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Випуск новин за 19:00: Депутати від "Слуги народу" будуть вчитися. Пожежа у Росії

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 липня станом на 19:00 – майбутні нардепи від партії Слуга народу прибули до Трускавця, де пройде тижневий інтенсив від Київської школи економіки. Пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.

      Також у випуску:

      ПЦУ вийшла на хресну ходу до Дня Хрещення Київської Русі.

      У Гонконгу відновилися протести проти скандального закону про екстрадицію до Китаю. На одній з вулиць сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

      Житомирський окружний адміністративний суд постановив перерахувати усі голоси на 64 виборчому окрузі.

      blog_ava
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      сьогодні
      5500
      Теги: Випуск новин Слуга народу Пожежа Новини Росії
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