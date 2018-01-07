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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Випуск новин за 19:00: Доходи можновладців. Принци і комуналка

Випуск новин 19:55, сьогодні 113 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 січня станом на 19:00 – розкішні подарунки, дорогі покупки та доходи від нерухомості і банківських вкладів: українські можновладці оновлюють свої декларації за 2017 рік. У Саудівській Аравії на страйк проти високих комунальних тарифів вийшли 11 принців.

Також у випуску:

Чим дивували туристів на Різдво у Львові.

Попри те, що у зоні АТО не припиняються обстріли, до українських захисників завітали з колядою волонтери.

В Ірані не вщухають протести. ЗМІ повідомляють про арешт колишнього президента за підтримку народних протестів.

Теги: Випуск новин е-декларування Саудівська Аравія
Джерело: 24 Канал
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