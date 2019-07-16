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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 19:00: Домашній арешт "беркутівцю" Тамтурі. Рішення щодо скіфського золота

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 19:00 – підозрюваному у вбивствах на Майдані "беркутівцю" Сергію Тамтурі пом'якшили запобіжний захід. Утримання в СІЗО йому замінили домашнім арештом з носінням електронного браслета. Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота. Планується, що остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців.

      Також у випуску:

      Чим небезпечне повернення Віктора Медведчука у велику політику.

      16 липня набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Євромайдан Беркут Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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