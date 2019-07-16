Випуск новин за 19:00: Домашній арешт "беркутівцю" Тамтурі. Рішення щодо скіфського золота
У випуску новин за 16 липня станом на 19:00 – підозрюваному у вбивствах на Майдані "беркутівцю" Сергію Тамтурі пом'якшили запобіжний захід. Утримання в СІЗО йому замінили домашнім арештом з носінням електронного браслета. Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота. Планується, що остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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