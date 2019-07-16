Випуск новин за 19:00: Домашній арешт "беркутівцю" Тамтурі. Рішення щодо скіфського золота

У випуску новин за 16 липня станом на 19:00 – підозрюваному у вбивствах на Майдані "беркутівцю" Сергію Тамтурі пом'якшили запобіжний захід. Утримання в СІЗО йому замінили домашнім арештом з носінням електронного браслета. Суд в Нідерландах не зміг вирішити долю скіфського золота. Планується, що остаточне рішення суд може винести через 6-9 місяців.

Також у випуску: Чим небезпечне повернення Віктора Медведчука у велику політику. 16 липня набув чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Джерело: 24 канал