Випуск новин за 19:00: Домашній арешт Єфремову. Звіт в справі Шеремета

У випуску новин за 23 липня станом на 19:00 – Апеляційний суд Києва відпустив одіозного політика Олександра Єфремова під домашній арешт. Після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета глава Нацполіції Сергій Князєв відзвітував перед президентом та журналістами.

Також у випуску: До Центрвиборчкому надійшло повідомлення про замінування будівлі. В селищі Солотвино, що на Закарпатті, визнали недійсним голосування за кандидатів-мажоритарників. У Дніпрі лікують двох десантників, які напередодні підірвалися на міні біля Щастя на Луганщині. Військова колегія Верховного суду Росії не змінила вирок українському політв'язню Павлові Грибу.

Джерело: 24 канал