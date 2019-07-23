Випуск новин за 19:00: Домашній арешт Єфремову. Звіт в справі Шеремета
У випуску новин за 23 липня станом на 19:00 – Апеляційний суд Києва відпустив одіозного політика Олександра Єфремова під домашній арешт. Після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета глава Нацполіції Сергій Князєв відзвітував перед президентом та журналістами.
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Джерело: 24 канал
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