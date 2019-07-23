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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 19:00: Домашній арешт Єфремову. Звіт в справі Шеремета

      Випуск новин 92

      У випуску новин за 23 липня станом на 19:00 – Апеляційний суд Києва відпустив одіозного політика Олександра Єфремова під домашній арешт. Після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета глава Нацполіції Сергій Князєв відзвітував перед президентом та журналістами.

      Також у випуску: 

      До Центрвиборчкому надійшло повідомлення про замінування будівлі.

      В селищі Солотвино, що на Закарпатті, визнали недійсним голосування за кандидатів-мажоритарників.

      У Дніпрі лікують двох десантників, які напередодні підірвалися на міні біля Щастя на Луганщині.

      Військова колегія Верховного суду Росії не змінила вирок українському політв'язню Павлові Грибу.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Випуск новин Вбивство Павла Шеремета Олександр Єфремов
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 липня
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