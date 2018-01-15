Випуск новин за 19:00: Допит Шабуніна. Боротьба з пропагандою РФ
Випуск новин 21:13, 15 січня 81 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – Віталія Шабуніна викликали сьогодні на допит до Дніпровського райвідділку поліції разом із Всеволодом Філімоненком. Сьогодні у Брюсселі на сесії Європарламенту обговорюватимуть вплив дезінформації Кремля на вибори в країнах ЄС.
Також у випуску:
Терористи "ЛДНР" з артилерії та мінометів різних калібрів гатили по околицях Новолуганського.
Міжнародний валютний фонд забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд.
Офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича.
Джерело: 24 Канал
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