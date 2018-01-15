Випуск новин за 19:00: Допит Шабуніна. Боротьба з пропагандою РФ

У випуску новин за 15 січня станом на 19:00 – Віталія Шабуніна викликали сьогодні на допит до Дніпровського райвідділку поліції разом із Всеволодом Філімоненком. Сьогодні у Брюсселі на сесії Європарламенту обговорюватимуть вплив дезінформації Кремля на вибори в країнах ЄС.

Також у випуску: Терористи "ЛДНР" з артилерії та мінометів різних калібрів гатили по околицях Новолуганського. Міжнародний валютний фонд забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд. Офшорні компанії можуть назад відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича.