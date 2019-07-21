Випуск новин за 19:00: Голосування за кордоном. Опитування екзит-полом
У випуску новин за 21 липня станом на 19:00 – працюють виборчі дільниці і закордоном. Найпершими проголосували українці в Австралії. Там дільниці відкрилися ще о першій ночі й вже припинили свою роботу. З восьмої ранку і до двадцятої вечора працюють не лише виборчі дільниці, а й інтерв'юери національного екзит-полу.
Також у випуску:
Як голосували політики та кандидати.
Українські військові голосували разом з цивільними.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі