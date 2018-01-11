Випуск новин за 19:00: Гроші Януковича. Загострення в зоні АТО

У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – інтерв'ю з екс-депутатом Єгором Фірсовим про довгообіцяні мільярди Януковича, які начебто мають працювати на благо українців. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових.

Також у випуску: ГПУ не може підтвердити або спростувати документ щодо конфіскованих мільярдів Януковича. Чи дотримують водії нововведення на дорогах щодо обмеження їзди до 50 км/год по місту. Білорус звинувачує українських поліцейських у вимаганні 50 тисяч доларів хабара.