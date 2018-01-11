Випуск новин за 19:00: Гроші Януковича. Загострення в зоні АТО
Випуск новин 20:26, 11 січня 87 Читать новость на русском
У випуску новин за 11 січня станом на 19:00 – інтерв'ю з екс-депутатом Єгором Фірсовим про довгообіцяні мільярди Януковича, які начебто мають працювати на благо українців. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових.
Також у випуску:
ГПУ не може підтвердити або спростувати документ щодо конфіскованих мільярдів Януковича.
Чи дотримують водії нововведення на дорогах щодо обмеження їзди до 50 км/год по місту.
Білорус звинувачує українських поліцейських у вимаганні 50 тисяч доларів хабара.
Джерело: 24 Канал
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