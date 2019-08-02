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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Хто може стати новим генпрокурором. Безробітні депутати

      Вибори навиворіт 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – генпрокурором Юрій Луценко нам буде, щонайменше, до вересня, поки не збереться оновлена ВРУ й звільнить його з посади та призначить наступника, яким може стати Руслан Рябошапка. Будівельник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель – це роботи, до яких можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат.

      Також у випуску:

      У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.
       
      Відставка Андрія Богдана: що про це відомо? 
       
       
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      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК визнала обраними вже 160 депутатів
      сьогодні
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      Теги: Вибори навиворіт ГПУ Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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