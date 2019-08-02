Випуск новин за 19:00: Хто може стати новим генпрокурором. Безробітні депутати
У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – генпрокурором Юрій Луценко нам буде, щонайменше, до вересня, поки не збереться оновлена ВРУ й звільнить його з посади та призначить наступника, яким може стати Руслан Рябошапка. Будівельник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель – це роботи, до яких можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат.
Також у випуску:
У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент.
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Джерело: 24 канал
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