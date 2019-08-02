Випуск новин за 19:00: Хто може стати новим генпрокурором. Безробітні депутати

У випуску новин за 2 серпня станом на 19:00 – генпрокурором Юрій Луценко нам буде, щонайменше, до вересня, поки не збереться оновлена ВРУ й звільнить його з посади та призначить наступника, яким може стати Руслан Рябошапка. Будівельник, журналіст, слюсар, директор ринку, вчитель – це роботи, до яких можуть повернутись старі народні обранці, які не отримали черговий мандат.

Також у випуску: У Трускавці триває інтенсив для майбутніх депутатів. "Слуга народу" провела навчання для тих, хто від партії пройшов у парламент. Відставка Андрія Богдана: що про це відомо?

Джерело: 24 канал