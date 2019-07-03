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      Випуск новин за 19:00: Історія апарату президента. Обстріли на фронті

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 19:00 – Адміністрація, Секретаріат, знову Адміністрація і тепер вже Офіс. Так за весь час незалежності України змінювалась назва апарату президента. Росіяни не припиняють обстрілів на сході України. Вони гатять не лише по позиціях військових, але й по мирних кварталах та інфраструктурі.

      Також у випуску:

      ЦВК ще можуть скасувати реєстрацію проросійських кандидатів Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це заявили в Верховному суді, де й ухвалили рішення на їх користь.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі Переїзд Адміністрації Президента
      Джерело: 24 канал
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