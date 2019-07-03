Випуск новин за 19:00: Історія апарату президента. Обстріли на фронті

У випуску новин за 3 липня станом на 19:00 – Адміністрація, Секретаріат, знову Адміністрація і тепер вже Офіс. Так за весь час незалежності України змінювалась назва апарату президента. Росіяни не припиняють обстрілів на сході України. Вони гатять не лише по позиціях військових, але й по мирних кварталах та інфраструктурі.

Також у випуску: ЦВК ще можуть скасувати реєстрацію проросійських кандидатів Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це заявили в Верховному суді, де й ухвалили рішення на їх користь.

Джерело: 24 канал