Випуск новин за 19:00: Клюєв балотуватиметься в Раду. Участь Україна в ПАРЄ
У випуску новин за 1 липня станом на 19:00 – екс-главі АП часів Януковича, регіоналу Андрієві Клюєву Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив брати участь у позачергових парламентських виборах. Україна хоче призупинити свою участь у діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи. За цю ухвалу проголосував міжнародний комітет Верховної Ради.
Також у випуску:
Друга людина в країні після Володимира Зеленського – Андрій Богдан – озвучив ідею дозволити Донецьку й Луганську розмовляти російською.
Джерело: 24 канал
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