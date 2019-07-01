Випуск новин за 19:00: Клюєв балотуватиметься в Раду. Участь Україна в ПАРЄ

У випуску новин за 1 липня станом на 19:00 – екс-главі АП часів Януковича, регіоналу Андрієві Клюєву Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив брати участь у позачергових парламентських виборах. Україна хоче призупинити свою участь у діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи. За цю ухвалу проголосував міжнародний комітет Верховної Ради.

Також у випуску: Друга людина в країні після Володимира Зеленського – Андрій Богдан – озвучив ідею дозволити Донецьку й Луганську розмовляти російською.

Джерело: 24 канал