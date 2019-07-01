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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Клюєв балотуватиметься в Раду. Участь Україна в ПАРЄ

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 липня станом на 19:00 – екс-главі АП часів Януковича, регіоналу Андрієві Клюєву Касаційний адміністративний суд при Верховному Суді дозволив брати участь у позачергових парламентських виборах. Україна хоче призупинити свою участь у діяльності Парламентської асамблеї Ради Європи. За цю ухвалу проголосував міжнародний комітет Верховної Ради.

      Також у випуску:

      Друга людина в країні після Володимира Зеленського – Андрій Богдан – озвучив ідею дозволити Донецьку й Луганську розмовляти російською.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Випуск новин Андрій Клюєв ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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