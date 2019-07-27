Випуск новин за 19:00: Масштабна акція протесту в Москві. Навчання в ООС

У випуску новин за 27 липня станом на 19:00 – У Москві триває масштабна акція протесту через недопуск до місцевих виборів незалежних кандидатів. Окрім того, під мерію звезли десятки автозаків, бо правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів. В зоні проведення ООС на одному з полігонів Донеччини відбулися навчальні тренування підрозділів бойових бригад.

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