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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Майбутнє українських АЕС. Загострення російсько-грузинських відносин

      Випуск новин 47 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 липня станом на 19:00 – Серіал "Чорнобиль" знову нагадав про трагедію, що сталася на Чорнобильській АЕС 33 роки тому. Проте Україна продовжує терміни експлуатації реакторів та планує нарощувати галузь. Вже 20 день коли грузини виходять з протестами проти російського впливу на внутрішню політику в державі, а Росія ввела санкції у відповідь.

      Також у випуску:

      Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визначалася, як може покарати канал Медведчука за провокативні телепроекти з росіянами – проведуть перевірку і подадуть до суду.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Випуск новин АЕС Новини Грузії Антиросійські протести у Грузії
      Джерело: 24 канал
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