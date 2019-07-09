Випуск новин за 19:00: Майбутнє українських АЕС. Загострення російсько-грузинських відносин

У випуску новин за 9 липня станом на 19:00 – Серіал "Чорнобиль" знову нагадав про трагедію, що сталася на Чорнобильській АЕС 33 роки тому. Проте Україна продовжує терміни експлуатації реакторів та планує нарощувати галузь. Вже 20 день коли грузини виходять з протестами проти російського впливу на внутрішню політику в державі, а Росія ввела санкції у відповідь.

Також у випуску: Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визначалася, як може покарати канал Медведчука за провокативні телепроекти з росіянами – проведуть перевірку і подадуть до суду.

Джерело: 24 канал