Випуск новин за 19:00: Медіахолдинг Курченка. Кір у Києві
У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – суд відмовився передавати медіахолдинг одіозного олігарха Сергія Курченка в управління держави. Епідемії на кір у Києві немає, проте кількість хворих продовжує зростати.
Також у випуску:
Стали відомі імена загиблих у Кабулі українців. Всі постраждалі у теракті наразі у безпеці. МЗС готує документи, аби доставити тіла сімох українців, які загинули від нападу терористів у Кабулі, в Україну.
У Бердянську злочинець підірвав себе під час затримання і поранив трьох поліцейських.
Україну знову засипає снігом. Майже півтори сотні населених пунктів і досі без світла.
Президентом ПАРЄ став італієць Мікеле Ніколетті: нового очільника призначили без формального голосування, адже він був єдиним кандидатом на посаду.
Українські військові перекрили канал контрабанди на Луганщині.