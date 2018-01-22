Випуск новин за 19:00: Медіахолдинг Курченка. Кір у Києві

У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – суд відмовився передавати медіахолдинг одіозного олігарха Сергія Курченка в управління держави. Епідемії на кір у Києві немає, проте кількість хворих продовжує зростати.

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Стали відомі імена загиблих у Кабулі українців. Всі постраждалі у теракті наразі у безпеці. МЗС готує документи, аби доставити тіла сімох українців, які загинули від нападу терористів у Кабулі, в Україну.

У Бердянську злочинець підірвав себе під час затримання і поранив трьох поліцейських.

Україну знову засипає снігом. Майже півтори сотні населених пунктів і досі без світла.

Президентом ПАРЄ став італієць Мікеле Ніколетті: нового очільника призначили без формального голосування, адже він був єдиним кандидатом на посаду.

Українські військові перекрили канал контрабанди на Луганщині.