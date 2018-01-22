20:08
22 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Випуск новин за 19:00: Медіахолдинг Курченка. Кір у Києві

Випуск новин 19:45, сьогодні 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 22 січня станом на 19:00 – суд відмовився передавати медіахолдинг одіозного олігарха Сергія Курченка в управління держави. Епідемії на кір у Києві немає, проте кількість хворих продовжує зростати.

Також у випуску:

Стали відомі імена загиблих у Кабулі українців. Всі постраждалі у теракті наразі у безпеці. МЗС готує документи, аби доставити тіла сімох українців, які загинули від нападу терористів у Кабулі, в Україну.

У Бердянську злочинець підірвав себе під час затримання і поранив трьох поліцейських.

Україну знову засипає снігом. Майже півтори сотні населених пунктів і досі без світла.

Президентом ПАРЄ став італієць Мікеле Ніколетті: нового очільника призначили без формального голосування, адже він був єдиним кандидатом на посаду.

Українські військові перекрили канал контрабанди на Луганщині.

Теги: Випуск новин Сергій Курченко Судді Кір
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
I'll be back: Янукович повертається в Україну?
сьогодні, 20:01 I'll be back: Янукович повертається в Україну?
Наталія Лебідь 119
Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст
111
День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
сьогодні, 19:10 День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!
Катерина Петренко 1102
Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
сьогодні, 19:01 Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу
Інна Жолобович 6937
Украинским политикам нельзя смотреть
сьогодні, 17:01 Украинским политикам нельзя смотреть "Темные времена", они все равно ничего не поймут
Юрий Касьянов 725
Яким буде кінець Путіна, – прогноз від відомого журналіста
 28 грудня 2017 , 04:11
У "Київстарі" заявили про обшуки
 4 січня , 18:08
70-річна Ніна Матвієнко знялася у стильній фотосесії
31 жовтня 2017 , 15:11
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук