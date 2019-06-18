Випуск новин за 19:00: Надзвичайний стан в Єгипті. Суд над кримськими татарами
У випуску новин за 18 червня станом на 19:00 – у Єгипті оголосили надзвичайний стан через смерть президента Мухаммеда Мурсі. Напередодні він знепритомнів просто під час судового засідання. У Росії п'ятьом кримським татарам "сімферопольської групи" Хізбут-Тахрір присудили від 12 до 17 років суворого режиму. Їх звинувачують у тероризмі, хоча причина криється в іншому – незгоді з окупаційною владою.
Також у випуску:
На передовій загинув командир розвідки 42 окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов.
Негайна реформа всіх силових та антикорупційних відомств – таку вимогу до майбутніх нардепів напередодні виборів висунули активісти.
У липні розпочнеться 10 Одеській міжнародний кінофестиваль.
Джерело: 24 канал
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