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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Випуск новин за 19:00: Надзвичайний стан в Єгипті. Суд над кримськими татарами

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 червня станом на 19:00 – у Єгипті оголосили надзвичайний стан через смерть президента Мухаммеда Мурсі. Напередодні він знепритомнів просто під час судового засідання. У Росії п'ятьом кримським татарам "сімферопольської групи" Хізбут-Тахрір присудили від 12 до 17 років суворого режиму. Їх звинувачують у тероризмі, хоча причина криється в іншому – незгоді з окупаційною владою.

      Також у випуску:

      На передовій загинув командир розвідки 42 окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов.

      Негайна реформа всіх силових та антикорупційних відомств – таку вимогу до майбутніх нардепів напередодні виборів висунули активісти.

      У липні розпочнеться 10 Одеській міжнародний кінофестиваль.

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      Теги: Випуск новин Судді Кримські татари Єгипет Надзвичайний стан
      Джерело: 24 канал
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