Випуск новин за 19:00: Недопущення Навального до виборів. Погода на свята
Випуск новин 20:13, 25 грудня 128 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 грудня станом на 19:00 – у Росії не допустили до виборів опозиціонера Олексія Навального. Синоптики переконують, що в новорічну ніч майже по всій країні температура повітря буде нуль градусів, опадів не очікується.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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