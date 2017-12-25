Випуск новин за 19:00: Недопущення Навального до виборів. Погода на свята

У випуску новин за 25 грудня станом на 19:00 – у Росії не допустили до виборів опозиціонера Олексія Навального. Синоптики переконують, що в новорічну ніч майже по всій країні температура повітря буде нуль градусів, опадів не очікується.

Також у випуску: Гватемала вирішила перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Як відзначає більшість країн світу Різдво. Конкурс до Конституційного суду був фіктивним, – експерти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter