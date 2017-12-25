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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Випуск новин за 19:00: Недопущення Навального до виборів. Погода на свята

Випуск новин 20:13, 25 грудня 128 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 грудня станом на 19:00 – у Росії не допустили до виборів опозиціонера Олексія Навального. Синоптики переконують, що в новорічну ніч майже по всій країні температура повітря буде нуль градусів, опадів не очікується.

Також у випуску:

Гватемала вирішила перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима.

Як відзначає більшість країн світу Різдво.

Конкурс до Конституційного суду був фіктивним, – експерти.

Теги: Новорічні свята Випуск новин Олексій Навальний Вибори в Росії 2018 Погода
Джерело: 24 Канал
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