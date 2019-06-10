Випуск новин за 19:00: Нестандартні з'їзди партій. Розслідування справи Голунова

У випуску новин за 10 червня станом на 19:00 – до 10 червня ЦВК дала можливість політичним силам визначитися, хто представлятиме партії. Майже всі чинні та нові учасники політичних перегонів уже презентували свою десятку. Підкинули наркотики, затримали і лупцювали у відділку. Так російська влада відреагувала на роботу журналіста, який проводив розслідування та мав сміливість критикувати Кремль.

Також у випуску: Конституційний суд Молдови відсторонив від посади президента Ігоря Додона.

Джерело: 24 канал