Випуск новин за 19:00: Нові зарплати нардепів. Якою буде наступна Верховна Рада

У випуску новин за 13 червня станом на 19:00 – яка середня зарплата депутатів та скільки їм потрібно, аби вони перестали красти. Журналісти 24 каналу дослідили, що майбутній парламент, ймовірно, оновиться щонайменше на 60 відсотків.

Також у випуску: Чим у Раді займеться "Опозиційна платформа". Дружина виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

Джерело: 24 канал