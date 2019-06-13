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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Випуск новин за 19:00: Нові зарплати нардепів. Якою буде наступна Верховна Рада

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 червня станом на 19:00 – яка середня зарплата депутатів та скільки їм потрібно, аби вони перестали красти. Журналісти 24 каналу дослідили, що майбутній парламент, ймовірно, оновиться щонайменше на 60 відсотків.

      Також у випуску:

      Чим у Раді займеться "Опозиційна платформа".

      Дружина виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Гроші
      Джерело: 24 канал
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