Випуск новин за 19:00: Нові зарплати нардепів. Якою буде наступна Верховна Рада
У випуску новин за 13 червня станом на 19:00 – яка середня зарплата депутатів та скільки їм потрібно, аби вони перестали красти. Журналісти 24 каналу дослідили, що майбутній парламент, ймовірно, оновиться щонайменше на 60 відсотків.
Також у випуску:
Чим у Раді займеться "Опозиційна платформа".
Дружина виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова має російське громадянство. Про це повідомили на офіційному сайті СБУ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі