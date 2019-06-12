Випуск новин за 19:00: Новий очільник СБУ. Призупинення ліцензії SkyUp

У випуску новин за 12 червня станом на 19:00 – нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв, який свого часу неприховано тішився медаллю від російської ФСБ, тепер очолюватиме Службу зовнішньої розвідки України. Суд позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, через що існує загроза скасування усіх рейсів.

Також у випуску: Дані опитування російського аналітичного "Левада-Центру" свідчать, що відколи Росія анексувала Крим, все менше росіян готові платити за приєднання півострову. З 2014 року їхня кількість збільшилася майже вдвічі.

Джерело: 24 канал