Випуск новин за 19:00: Онищенко не повернеться у Раду. Антиросійські протести у Варшаві
У випуску новин за 26 червня станом на 19:00 – Олександр Онищенко вже точно не повернеться в парламент. Верховний суд підтримав відмову Центральної Виборчої комісії у реєстрації його кандидатом в народні депутати. У Варшаві почалися протести, де люди вимагають від РФ відпустити українських моряків.
Також у випуску:
Сьогодні ПАРЄ розглядає скаргу України та Грузії і остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.
Слідчі Державного бюро розслідувань навідалися з обшуками до волонтера та радника п'ятого президента Порошенка – Юрія Бірюкова.
Сьогодні ж опівночі Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На місця у парламенті претендують майже 6 тисяч людей і 24 партії.
Джерело: 24 канал
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