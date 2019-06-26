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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Онищенко не повернеться у Раду. Антиросійські протести у Варшаві

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 червня станом на 19:00 – Олександр Онищенко вже точно не повернеться в парламент. Верховний суд підтримав відмову Центральної Виборчої комісії у реєстрації його кандидатом в народні депутати. У Варшаві почалися протести, де люди вимагають від РФ відпустити українських моряків.

      Також у випуску:

      Сьогодні ПАРЄ розглядає скаргу України та Грузії і остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.

      Слідчі Державного бюро розслідувань навідалися з обшуками до волонтера та радника п'ятого президента Порошенка – Юрія Бірюкова.

      Сьогодні ж опівночі Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На місця у парламенті претендують майже 6 тисяч людей і 24 партії.

       

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      Теги: Випуск новин Олександр Онищенко Новини Польщі Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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