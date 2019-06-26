Випуск новин за 19:00: Онищенко не повернеться у Раду. Антиросійські протести у Варшаві

У випуску новин за 26 червня станом на 19:00 – Олександр Онищенко вже точно не повернеться в парламент. Верховний суд підтримав відмову Центральної Виборчої комісії у реєстрації його кандидатом в народні депутати. У Варшаві почалися протести, де люди вимагають від РФ відпустити українських моряків.

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Сьогодні ПАРЄ розглядає скаргу України та Грузії і остаточно вирішить, чи братиме участь у роботі цього органу російська делегація.

Слідчі Державного бюро розслідувань навідалися з обшуками до волонтера та радника п'ятого президента Порошенка – Юрія Бірюкова.

Сьогодні ж опівночі Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. На місця у парламенті претендують майже 6 тисяч людей і 24 партії.