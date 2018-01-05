Випуск новин за 19:00: Побиття студентки. Пожежа у Рівному
Випуск новин 19:54, сьогодні 100 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – у Житомирі невідомі ледь не до смерті побили студентку третього курсу за золоті прикраси. У Рівному через несправний обігрівач спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці.
Також у випуску:
Бойовики на Сході країні двічі відкривали вогонь.
Суд Кіпру заморозив активи Ахметова на 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".
Українські моряки повертаються додому. Екіпаж, який 4 місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, вже вилетів в Україну.
Джерело: 24 Канал
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