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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Побиття студентки. Пожежа у Рівному

Випуск новин 19:54, сьогодні 100 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – у Житомирі невідомі ледь не до смерті побили студентку третього курсу за золоті прикраси. У Рівному через несправний обігрівач спалахнула пожежа у п'ятиповерхівці.

Також у випуску:

Бойовики на Сході країні двічі відкривали вогонь.

Суд Кіпру заморозив активи Ахметова на 820 мільйонів доларів у справі "Укртелекому".

Українські моряки повертаються додому. Екіпаж, який 4 місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, вже вилетів в Україну.

Теги: Випуск новин Житомир Кримінальні новини Рівне Пожежа
Джерело: 24 Канал
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