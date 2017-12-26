Випуск новин за 19:00: Подарунок Авакову-молодшому. Мітинг на Майдані
Випуск новин 20:05, 26 грудня 82 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 грудня станом на 19:00 – з Авакова-молодшого, фігуранта справи "про рюкзаки" зняли електронний браслет та повернули закордонний паспорт. Напередодні сотні людей вийшли на Майдан у Києві, вимагаючи переглянути рішення суду про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.
Також у випуску:
Герої нашого наступного матеріалу буквально живуть на батарейках: нейростимулятор, який вживляють у тіло, подає імпульси до мозку.
В Україні наразі є лише єдиний Центр політравми, де фахівці, які навчалися за кордоном, допомагають потерпілим.
Президент Росії створив для себе таку систему управління, з якої не вийде добровільно, розповів російський політолог.
Джерело: 24 Канал
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