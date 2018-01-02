Випуск новин за 19:00: Призупинення повноважень Додона. Реакція США на вбивство Ноздровської

У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – у Молдові тимчасово припинили повноваження проросійського президента Ігоря Додона. У посольстві США в Україні наполягають, що винні в убивстві української правозахисниці Ірини Ноздровської мають бути знайдені та покарані.

Також у випуску: Справу вбивства Ірини Ноздровської прокоментував народний депутат Мустафа Найєм. Як бійці використовують затишшя у зоні АТО. Українець Дмитро Щебетюк на візку за кілька тижнів проїхав 2 країни.