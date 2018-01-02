Випуск новин за 19:00: Призупинення повноважень Додона. Реакція США на вбивство Ноздровської
Випуск новин 19:52, 2 січня 212 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 січня станом на 19:00 – у Молдові тимчасово припинили повноваження проросійського президента Ігоря Додона. У посольстві США в Україні наполягають, що винні в убивстві української правозахисниці Ірини Ноздровської мають бути знайдені та покарані.
Також у випуску:
Справу вбивства Ірини Ноздровської прокоментував народний депутат Мустафа Найєм.
Як бійці використовують затишшя у зоні АТО.
Українець Дмитро Щебетюк на візку за кілька тижнів проїхав 2 країни.
Джерело: 24 Канал
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