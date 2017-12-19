Випуск новин за 19:00: Прослуховування журналістів. Святкування Дня святого Миколая
Випуск новин 20:03, 19 грудня 86 Читать новость на русском
У випуску новин за 19 грудня станом на 19:00 – редактор газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін знайшов у своєму кабінеті пристрій для прослуховування. Миколай у трамваї, на острові Хортиця і Миколай онлайн. Так сьогодні Чудотворець дивував малечу у різних регіонах України.
Також у випуску:
Військові експерти атаку бойовиків пов'язують із виводом російських військових з української території.
Масштабні судові вироки у МЗС пов'язують із резолюцією ООН щодо Криму.
Австрія не видасть олігарха Дмитра Фірташа іспанській владі.
Джерело: 24 Канал
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