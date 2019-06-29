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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Путін взяв на G20 термос. Негода на Харківщині

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 червня станом на 19:00 – на вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним термосом. Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.

      Також у випуску:

      Український політв'язень Володимир Балух вже п'ятий день голодує. Він відмовляється не тільки від їжі, а й води.

      З підозрою у дезертирстві завітали СБУшники до одного зі звільнених напередодні з полону українських армійців Дмитра Великого.

      На Запоріжжі сталася смертельна ДТП. Через зіткнення легковиків загинули двоє людей, ще шестеро – постраждали.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Володимир Путін Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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