Випуск новин за 19:00: Путін взяв на G20 термос. Негода на Харківщині
У випуску новин за 29 червня станом на 19:00 – на вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним термосом. Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.
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Джерело: 24 канал
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