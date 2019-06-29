Випуск новин за 19:00: Путін взяв на G20 термос. Негода на Харківщині

У випуску новин за 29 червня станом на 19:00 – на вечерю на честь лідерів країн G20 керманич Кремля Володимир Путін прийшов із власним термосом. Через негоду, що вирувала на Харківщині напередодні, загинули дві жінки.

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