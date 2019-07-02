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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Реванш Медведчука. Клюєв та Шарій на парламентських виборах

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 19:00 – в Медведчука заперечили купівлю нового телеканалу, але ринком ширяться чутки, що зупинятися новоспечений медіамагнат не збирається. ЦВК таки зареєструвала екс-регіонала та колишнього соратника Януковича – Андрія Клюєва та одіозного блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати.

      Також у випуску:

      Російські пропагандистські телеканали показують, як мешканці окупованого Донбасу штурмують російські сервісні центри.

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      Теги: Андрій Клюєв Випуск новин Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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