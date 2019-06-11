Випуск новин за 19:00: Річниця безвізового режиму. Запуск FlixBus в Україні

У випуску новин за 11 червня станом на 19:00 – 11 червня 2017 року українці вперше змогли лише по біометричному паспорту перетнути кордон країн Євросоюзу. Проте нині існує ризик, що безвіз в українців можуть забрати. Міністр інфраструктури Омелян презентував запуск в Україні автобусів FlixBus. Цей транспорт вважається чи не найдешевшим, до того ж, це зручно і там є безкоштовний інтернет і розетки.

Також у випуску: Кандидати у депутати на мажоритарних округах обирають жорсткі методи у війні за електорат. Конституційний суд почав розглядати скаргу народних депутатів щодо розпуску Верховної Ради.

Джерело: 24 канал