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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Робота медслужб на фронті. Обшуки у "Київстарі"

Випуск новин 19:48, сьогодні 152 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – коли ж на фронті неспокійно, життя військовим та цивільним рятують медслужби підрозділів. Сьогодні у головний офіс компанії прийшли близько трьох десятків податкових поліцейських, дозвіл на обшук дав Шевченкіський суд столиці.

Також у випуску:

У першій половині дня на Донецькому напрямку таки 5 разів бойовики порушили перемир'я.

Під облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".

Погруддя письменників, які хтось поцупив у Чернігові, у місцевому парку виявили правоохоронці.

Теги: АТО Випуск новин Поліція
Джерело: 24 Канал
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