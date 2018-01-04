Випуск новин за 19:00: Робота медслужб на фронті. Обшуки у "Київстарі"

У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – коли ж на фронті неспокійно, життя військовим та цивільним рятують медслужби підрозділів. Сьогодні у головний офіс компанії прийшли близько трьох десятків податкових поліцейських, дозвіл на обшук дав Шевченкіський суд столиці.

Також у випуску: У першій половині дня на Донецькому напрямку таки 5 разів бойовики порушили перемир'я. Під облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес". Погруддя письменників, які хтось поцупив у Чернігові, у місцевому парку виявили правоохоронці.