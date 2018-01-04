Випуск новин за 19:00: Робота медслужб на фронті. Обшуки у "Київстарі"
Випуск новин 19:48, сьогодні 152 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – коли ж на фронті неспокійно, життя військовим та цивільним рятують медслужби підрозділів. Сьогодні у головний офіс компанії прийшли близько трьох десятків податкових поліцейських, дозвіл на обшук дав Шевченкіський суд столиці.
Також у випуску:
У першій половині дня на Донецькому напрямку таки 5 разів бойовики порушили перемир'я.
Під облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".
Погруддя письменників, які хтось поцупив у Чернігові, у місцевому парку виявили правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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