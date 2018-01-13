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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 19:00: Розшук депутата-хабарника. Старий Новий рік

Випуск новин 20:16, 13 січня 108 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, який пропонував півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро. Сьогодні в Україні традиційне свято Маланки, тож у цей день заведено щедрувати для сусідів та частувати варениками гостей.

Також у випуску:

В окупованому Криму Росія розгорнула ще один дивізіон С-400 "Тріумф"

У Берліні підтримали кримських татар: перед посольством Росії активісти провели пікет.

Антирейтинг українських хабарників.

Російські бізнесмени не шкодують сотні тисяч євро, аби мати громадянство Мальти.

Теги: Новини Росії Випуск новин Хабар Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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