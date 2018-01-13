Випуск новин за 19:00: Розшук депутата-хабарника. Старий Новий рік
Випуск новин 20:16, 13 січня 108 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, який пропонував півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро. Сьогодні в Україні традиційне свято Маланки, тож у цей день заведено щедрувати для сусідів та частувати варениками гостей.
Також у випуску:
В окупованому Криму Росія розгорнула ще один дивізіон С-400 "Тріумф"
У Берліні підтримали кримських татар: перед посольством Росії активісти провели пікет.
Антирейтинг українських хабарників.
Російські бізнесмени не шкодують сотні тисяч євро, аби мати громадянство Мальти.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Луценко зробив гучну заяву щодо екстрадиції Саакашвілі до Грузії, – журналіст2 серпня 2017 , 13:46
Ломаченко дотепно познущався з Марріагу: опубліковано відео6 серпня 2017 , 16:05
Вбивство луганських "депутатів": стали відомі імена загиблих28 серпня 2017 , 21:41
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58