Випуск новин за 19:00: Розшук депутата-хабарника. Старий Новий рік

У випуску новин за 13 січня станом на 19:00 – правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, який пропонував півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро. Сьогодні в Україні традиційне свято Маланки, тож у цей день заведено щедрувати для сусідів та частувати варениками гостей.

Також у випуску: В окупованому Криму Росія розгорнула ще один дивізіон С-400 "Тріумф" У Берліні підтримали кримських татар: перед посольством Росії активісти провели пікет. Антирейтинг українських хабарників. Російські бізнесмени не шкодують сотні тисяч євро, аби мати громадянство Мальти.