Випуск новин за 19:00: Що відомо про Геннадія Кернеса. Перший спас

У випуску новин за 11 серпня станом на 19:00 – Геннадій Кернес – політик, який особливо не добирає слів, спілкуючись з підлеглими і якого підозрюють у фінансових махінаціях. Він свого часу публічно підтримував "русскую весну" у Харкові, виходив на антиукраїнські мітинги. У Києві почали святкувати Медовий спас. У столичному музеї народної архітектури Пирогово вже можна поласувати медом.

Також у випуску: НАЗК перевірить статки судді Київського райсуду Полтави Антонова, який закрив справу проти голови Харкова Геннадія Кернеса. Зі сценарію кінострічки про в'язня російських тюрем Василя Стуса видалили всі згадки про Віктора Медведчука. У США розбився викрадений працівником авіакомпанії літак.