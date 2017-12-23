Випуск новин за 19:00: Штраф за українські номери. Тернопільські депутати за відставку Луценка
Випуск новин 19:56, 23 грудня 194 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 грудня станом на 17:00 – Росія знову посилює репресії проти українців у Криму. З Нового року окупанти штрафуватимуть водіїв, які не змінили на своїх автомобілях українські номери на російські. Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до президента з проханням звільнити генпрокурора Юрія Луценка.
Також у випуску:
Новорічне перемир'я на Донбасі не протрималося і доби. Близько полудня бойовики обстріляли наші позиції на Світлодарській дузі.
Рятувальники попереджають про можливі лавини та підтоплення в західних областях.
Україна зможе заробляти, перепродуючи газ, який купує в Росії.
Джерело: 24 Канал
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