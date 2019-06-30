Випуск новин за 19:00: Ситуація на фронті. Спілка української молоді в Іспанії

У випуску новин за 30 червня станом на 19:00 – минула доба на Сході була неспокійною. Бойовики продовжують бити з артилерії та мінометів майже по всій лінії фронту. Знову поранений військовий та ще один – травмований. Українську молодь, яка народилася в Іспанії і ніколи не була на Батьківщині, виховують у патріотичному дусі.

Також у випуску:

На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху Середньовіччя. На фестиваль з’їхалися понад півтисячі реконструкторів з чотирьох країн.

В Україні – вибори, щоправда, поки тільки у деяких Об'єднаних територіальних громадах. Проходять вони у 7 міських, 14 селищних і 45 сільських радах.

Останні декілька років українські міста потопають від повідомлень про замінування. Найчастіше страждають вокзали, аеропорти, лікарні, торгові центри та метро.