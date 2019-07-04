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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 19:00: Скасування реєстрації Шарія та Клюєва. Закон про люстрацію

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 липня станом на 19:00 – ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах. Під Конституційним судом активісти вийшли на захист закону про люстрації, тому що є загроза його скасування.

      Також у випуску:

      Чим небезпечний двопалатний парламент.

      У США святкують День незалежності.

      Чим подібні Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Анатолій Шарій Андрій Клюєв Люстрація
      Джерело: 24 канал
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