Випуск новин за 19:00: Скасування реєстрації Шарія та Клюєва. Закон про люстрацію
У випуску новин за 4 липня станом на 19:00 – ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах. Під Конституційним судом активісти вийшли на захист закону про люстрації, тому що є загроза його скасування.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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