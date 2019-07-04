Випуск новин за 19:00: Скасування реєстрації Шарія та Клюєва. Закон про люстрацію

У випуску новин за 4 липня станом на 19:00 – ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах. Під Конституційним судом активісти вийшли на захист закону про люстрації, тому що є загроза його скасування.

Також у випуску: Чим небезпечний двопалатний парламент. У США святкують День незалежності. Чим подібні Дональд Трамп і Володимир Зеленський.

Джерело: 24 канал