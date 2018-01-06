Випуск новин за 19:00: Справа сестри Ноздровської. Декларація Порошенка

У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – підозрюваного у вбивстві сестри Ірини Ноздровської можуть випустити на волю за амністією. Петро Порошенко задекларував мільйон гривень доходу від вкладів у власному банку.

Також у випуску: Жителів Чернігівщини покусала голодна вовчиця, хижачка напала на мешканців одного із сіл. Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, напередодні приземлився в аеропорту "Жуляни". Привітання Президента України Петра Порошенка.