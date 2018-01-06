23:20
6 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Справа сестри Ноздровської. Декларація Порошенка

Випуск новин 19:55, сьогодні 135 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – підозрюваного у вбивстві сестри Ірини Ноздровської можуть випустити на волю за амністією. Петро Порошенко задекларував мільйон гривень доходу від вкладів у власному банку.

Також у випуску:

Жителів Чернігівщини покусала голодна вовчиця, хижачка напала на мешканців одного із сіл.

Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, напередодні приземлився в аеропорту "Жуляни".

Привітання Президента України Петра Порошенка.

Теги: Петро Порошенко Випуск новин Ірина Ноздровська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вихователь молоді у
сьогодні, 22:01 Вихователь молоді у "ЛНР" змусив роздягнутися неповнолітніх дівчат у нічному клубі
Олексій Чибісов 10051
Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
сьогодні, 22:01 Головні новини 6 січня: святвечір в Україні, перемога Семеренко та скандал з УПЦ МП
694
Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після
сьогодні, 21:30 Як суддя Усатова рятувала суддю Усатова на кареті швидкої після "п'яного" ДТП: брат за брата
Дмитро Гнап 894
сьогодні, 20:00 "Еспресна" махінація: як Яценюк в останній день 2017 року "заробив" 1,5 мільйони доларів
Сергій Лещенко 1971
Привітання з Різдвом для рідних і друзів
сьогодні, 18:04 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
55253
Окупований Донецьк продовжує "розквітати": з'явились фото з районів біля аеропорту
 2 жовтня 2017 , 19:28
Європа дала зелене світло: мінські угоди не будуть виконувати в інтерпретації Путіна
 9 жовтня 2017 , 14:09
Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу
 22 липня 2017 , 19:43
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук