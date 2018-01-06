Випуск новин за 19:00: Справа сестри Ноздровської. Декларація Порошенка
Випуск новин 19:55, сьогодні 135 Читать новость на русском
У випуску новин за 6 січня станом на 19:00 – підозрюваного у вбивстві сестри Ірини Ноздровської можуть випустити на волю за амністією. Петро Порошенко задекларував мільйон гривень доходу від вкладів у власному банку.
Також у випуску:
Жителів Чернігівщини покусала голодна вовчиця, хижачка напала на мешканців одного із сіл.
Екіпаж, який чотири місяці не мав права покинути арештоване судно у Сирії, напередодні приземлився в аеропорту "Жуляни".
Привітання Президента України Петра Порошенка.
Джерело: 24 Канал
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