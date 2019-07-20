Випуск новин за 19:00: Вибори за кордоном. День шахів

У випуску новин за 20 липня станом на 19:00 – за кордоном українці голосуватимуть у 72 країнах світу. Для їхнього волевиявлення ЦВК передала майже півмільйона бюлетенів. 20 липня у всьому світі відзначають День шахів. Ця гра сприяє розвитку логічного мислення та пам'яті, навчає тактиці і стратегії.

Також у випуску: Поліція планує залучити авіаційні спецпідрозділи на вибори, аби стежити за порядком та безпекою з висоти пташиного польоту. Кращих з ветеранів АТО відбирають для участі у "Іграх нескорених" – міжнародних змаганнях для військових. В Україні триває день тиші перед парламентськими виборами. Будь-яка політична агітація заборонена законом.

Джерело: 24 канал