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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск новин за 19:00: Відключення електроенергії через спеку. Мажоритарники від "Слуги народу"

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 червня станом на 19:00 – через сильну спеку Україні загрожують масові аварійні відключення постачання електроенергії. Про це на своєму сайті повідомляє Укренерго. Президентська партія Слуга народу нарешті оприлюднила списки своїх кандидатів по мажоритарним округам вже у 24 областях

      Також у випуску:

      У Німеччині вже другий день тисячі людей протестують проти подальшого видобування вугілля для вугільної енергетики через забруднення навколишнього середовища.

      В Україні вшановують жертв війни, яку розв'язали два диктатори, – Гітлер і Сталін. 22 червня 1941 року на Київ впали перші бомби.

      Від початку пляжного сезону в українських водоймах потонуло 130 людей.

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Електроенергія Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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