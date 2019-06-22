Випуск новин за 19:00: Відключення електроенергії через спеку. Мажоритарники від "Слуги народу"

У випуску новин за 22 червня станом на 19:00 – через сильну спеку Україні загрожують масові аварійні відключення постачання електроенергії. Про це на своєму сайті повідомляє Укренерго. Президентська партія Слуга народу нарешті оприлюднила списки своїх кандидатів по мажоритарним округам вже у 24 областях

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В Україні вшановують жертв війни, яку розв'язали два диктатори, – Гітлер і Сталін. 22 червня 1941 року на Київ впали перші бомби.

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