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Випуск новин за 19:00: Вшанування подвигу "кіборгів". Новий голова Нацбанку

Випуск новин 19:45, 21 січня 226 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 січня станом на 19:00 – флешмоб на честь "кіборгів" відбувся в 7 аеропортах, слухачами стали здебільшого пасажири українських летовищ. Президент знайшов заміну Валерії Гонтаревій. Петро Порошенко запропонував зробити очільником Нацбанку Якова Смолія.

Також у випуску:

Лавина у Карпатах знесла київських туристів, їм дивом вдалося врятуватися.

На Сході не стихають обстріли: минулої доби поранили одного українського військового.

Бойовики обстріляли мікроавтобус з цивільними поблизу Оленівки на Донеччині.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин НБУ Яків Смолій АТО Кіборги Донецький аеропорт
Джерело: 24 Канал
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