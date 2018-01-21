Випуск новин за 19:00: Вшанування подвигу "кіборгів". Новий голова Нацбанку
Випуск новин 19:45, 21 січня 226 Читать новость на русском
У випуску новин за 21 січня станом на 19:00 – флешмоб на честь "кіборгів" відбувся в 7 аеропортах, слухачами стали здебільшого пасажири українських летовищ. Президент знайшов заміну Валерії Гонтаревій. Петро Порошенко запропонував зробити очільником Нацбанку Якова Смолія.
Також у випуску:
Лавина у Карпатах знесла київських туристів, їм дивом вдалося врятуватися.
На Сході не стихають обстріли: минулої доби поранили одного українського військового.
Бойовики обстріляли мікроавтобус з цивільними поблизу Оленівки на Донеччині.
Джерело: 24 Канал
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