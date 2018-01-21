Випуск новин за 19:00: Вшанування подвигу "кіборгів". Новий голова Нацбанку

У випуску новин за 21 січня станом на 19:00 – флешмоб на честь "кіборгів" відбувся в 7 аеропортах, слухачами стали здебільшого пасажири українських летовищ. Президент знайшов заміну Валерії Гонтаревій. Петро Порошенко запропонував зробити очільником Нацбанку Якова Смолія.

Також у випуску: Лавина у Карпатах знесла київських туристів, їм дивом вдалося врятуватися. На Сході не стихають обстріли: минулої доби поранили одного українського військового. Бойовики обстріляли мікроавтобус з цивільними поблизу Оленівки на Донеччині.