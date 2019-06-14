Випуск новин за 19:00: Ядерні випробування Росії. Напади на журналістів.

У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – за інформацією розвідки США, Росія проводить ядерні випробування. Журналісти все частіше стають об'єктами для нападів. Так сталося з оператором 24 каналу Вадимом Макарюком, який досі перебуває у реанімації після побиття на ринку "Барабашово".

Також у випуску: Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом. Вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка. У мережі з'явилось відео, на якому, за версією авторів, записана голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи Наталія Баласинович. Жінка лається та ображає людей за кадром.

Джерело: 24 канал