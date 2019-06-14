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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 19:00: Ядерні випробування Росії. Напади на журналістів.

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – за інформацією розвідки США, Росія проводить ядерні випробування. Журналісти все частіше стають об'єктами для нападів. Так сталося з оператором 24 каналу Вадимом Макарюком, який досі перебуває у реанімації після побиття на ринку "Барабашово".

      Також у випуску:

      Україна вшановує п'яту річницю загибелі 40 військових та 9 членів екіпажу літака ІЛ-76. Бойовики збили його у небі над луганським аеропортом.

      Вночі терористи обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка. Постраждала родина: двоє літніх людей та маленька дівчинка.

      У мережі з'явилось відео, на якому, за версією авторів, записана голова Васильківської райради та кандидатка у нардепи Наталія Баласинович. Жінка лається та ображає людей за кадром.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Журналісти Випуск новин Новини Житомира Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
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