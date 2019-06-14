Випуск новин за 19:00: Ядерні випробування Росії. Напади на журналістів.
У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – за інформацією розвідки США, Росія проводить ядерні випробування. Журналісти все частіше стають об'єктами для нападів. Так сталося з оператором 24 каналу Вадимом Макарюком, який досі перебуває у реанімації після побиття на ринку "Барабашово".
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Джерело: 24 канал
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