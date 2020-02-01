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      Випуск новин за 19:00: Загинула медсестра на Донбасі. Підозрюваний у вбивстві Окуєвої

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – на передовій неподалік Новотошківського від ворожої кулі в груди загинула медсестра Клавдія Ситник. В момент обстрілу жінка йшла до наших бійців на позицій, несла їм ліки. Росіянин, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетним ще до двох гучних вбивств. Мова йде про 56-річного Ігоря Редькіна, якого затримали у грудні.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Вбивство Аміни Окуєвої
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