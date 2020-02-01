Випуск новин за 19:00: Загинула медсестра на Донбасі. Підозрюваний у вбивстві Окуєвої

У випуску новин за 1 лютого станом на 19:00 – на передовій неподалік Новотошківського від ворожої кулі в груди загинула медсестра Клавдія Ситник. В момент обстрілу жінка йшла до наших бійців на позицій, несла їм ліки. Росіянин, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої може бути причетним ще до двох гучних вбивств. Мова йде про 56-річного Ігоря Редькіна, якого затримали у грудні.

Також у випуску: Продати собаку, щоб заплатити за газ – такий вихід запропонував пенсіонерці народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У Сенаті затвердили дату фінального голосування у справі імпічменту Дональда Трампа. Держсекретар США Майк Помпео в Білорусі під зустрічі з міністром закордонних справ заявив, що Україна і Росія мають збройний конфлікт на Донбасі залагодити самостійно.