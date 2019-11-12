Випуск новин за 19:00: Заміни в уряді Гончарука. Хто проти відкриття ринку землі

У випуску новин за 12 листопада станом на 19:00 – наймолодший в історії України уряд робить перші кроки і помилки. Втім, на Банковій невдовзі хочуть переглянути його роботу, а когось із членів Кабміну і взагалі замінити. "Опозиційна платформа – за Життя", "Батьківщина" та "Європейська солідарність" єдиним фронтом виступили проти скасування мораторію на продаж землі.

Також у випуску: Чи варто Україні виходити з мінських угод та заморожувати ситуацію на Сході.