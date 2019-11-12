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      Випуск новин за 19:00: Заміни в уряді Гончарука. Хто проти відкриття ринку землі

      Випуск новин 54

      У випуску новин за 12 листопада станом на 19:00 – наймолодший в історії України уряд робить перші кроки і помилки. Втім, на Банковій невдовзі хочуть переглянути його роботу, а когось із членів Кабміну і взагалі замінити. "Опозиційна платформа – за Життя", "Батьківщина" та "Європейська солідарність" єдиним фронтом виступили проти скасування мораторію на продаж землі.

      Також у випуску: 

      Чи варто Україні виходити з мінських угод та заморожувати ситуацію на Сході.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ринок землі Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Випуск новин
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